Kayserispor'da Miguel Lopes geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın antrenmanlarına başladı.

Haber; AA
Kayserispor'da Miguel Lopes geri döndü
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21 Haziran 2020 15:43
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı.

Öte yandan karantinada olan Portekizli futbolcu Miguel Lopes geri döndü ve takımla çalışmalara başladı.

İdmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular yenileme diğer oyuncular ise istasyon ve koşu çalışması yaptı.

Kayserispor, hazırlıklarına 22 Haziran Pazartesi günü devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Haziran Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.



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