Kayserispor'u yabancı golcüleri sırtlıyor

Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından 9 maçta 17 puan toplayan Kayserispor'un bu süreçte attığı 15 golün 12'sini yabancı oyuncuları kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'u yabancı golcüleri sırtlıyor
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10 Nisan 2025 17:15
Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren ve son haftalarda aldığı puanlarla yükselişte olan Bellona Kayserispor'u yabancı oyuncuları sırtlıyor.

Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinin ardından ligdeki 9 karşılaşmada atılan 15 golün 12'sinde yabancı oyuncunun imzası bulunuyor.

Kayserispor'un 17 puan kazandığı 9 haftalık periyotta; Duckens Nazon 4, Stephane Bahoken 3 ve Miguel Cardoso ise 2 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca söz konusu dönemde Joseph Attamah, Carlos Mane ile Ali Karimi birer kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor'un yükselişe geçtiği dönemde yerli oyunculardan Ramazan Civelek, Talha Sarıarslan ve Kartal Kayra Yılmaz ise birer golle katkı sağladı.

- Miguel Cardoso, 2 golünün yanında 4 de asist yaptı

Kayserispor'un çıkışa geçtiği 9 haftalık süreçte atılan gollerin yanı sıra asistlerde de yabancı oyuncular dikkati çekiyor.

Bu periyotta Miguel Cardoso 4 golün pasını verirken, Mehdi Bourabia 3, Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ise 2'şer asist yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte Carlos Mane, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi ve Duckens Nazon da 1'er golün pasını verdi.

- Kayserispor bu süreçteki 17 puanın 13'ünü evinde aldı

Ligde kalma mücadelesi veren Kayseri temsilcisi, çıkışa geçtiği son 9 haftada evinde rakiplerine üstünlük sağladı.

Söz konusu süreçte sahasında 5 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakaların 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Evindeki karşılaşmaların birinden sahadan 1 puanla ayrılan Kayserispor, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi.

Deplasmandaki tek galibiyetini Adana Demirspor'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, konuk olduğu bir karşılaşmada da rakibiyle yenişemedi.

Kayserispor, deplasmandaki 2 mücadelede ise sahadan yenik ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 30. hafta sonunda 33 puanla 15. sırada yer alıyor.

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