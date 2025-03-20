Kayserispor'dan TFF'ye tepki ve transfer açıklaması

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maç programlarını belirleme şekline tepki gösterdi.



Açıkalın, kritik haftalara girildiğini vurgulayarak, Kayserispor'un sürekli olarak ilk maç ve ilk saat uygulamasına maruz bırakıldığını belirtti.



"TFF'nin dikkatli olmasını istiyorum. Artık ligin son haftalarına girdik ve her puanın büyük önemi var. Maçlarımızı ve saatlerini belirlerken daha adil bir yaklaşım bekliyoruz. TFF önüne sandalye atıp oturmak mı gerekiyor?" ifadelerini kullanan Açıkalın, federasyonu daha adil bir fikstür planlaması yapmaya davet etti.



Ailton Boa Morte ve 4 oyuncu ihtar çekmişti..



Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Ailton Boa Morte'nin şehri terk etmesiyle ilgili de konuşan Açıkalın, futbolcunun alacakları nedeniyle kulüpten habersiz ayrıldığını söyledi.



"Kramponunu almış gitmiş, bizim haberimiz bile yok. Alacağı vardı ama diğer dört oyuncumuz da ihtar çekmişti, onlarla anlaşmaya vardık. Morte ise bizimle irtibata geçmediği gibi ihtarı da elimize ulaşmadı" dedi.



Transfer Çalışmaları Başladı



Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladıklarını belirten Açıkalın, transfer yasağını kaldırdıktan sonra harekete geçeceklerini ifade etti. "Yeni dönemde güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladık. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra gerekli takviyeleri yapacağız" dedi.



Kayserispor'un kritik süreçten geçtiğini belirten Açıkalın, hem federasyondan adil bir yaklaşım beklediklerini hem de kulüp olarak geleceğe sağlam adımlarla yürümek istediklerini vurguladı.



HABER: Faruk AYDEMİR



