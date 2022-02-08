Kasımpaşa, Rayane Aabid'i açıkladı

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Rayane Aabid ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa, Rayane Aabid'i açıkladı
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08 Şubat 2022 14:31
Kasımpaşa Kulübü, Rayane Aabid'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtilerek, "Son olarak Yeni Malatyaspor formasını giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

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