Kasımpaşa, Porozo'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki Ekvadorlu stoper Jackson Porozo ile sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.