Kasımpaşa, Porozo'yu kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki Ekvadorlu stoper Jackson Porozo ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Porozo'yu kadrosuna kattı
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02 Şubat 2024 16:27
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 23 yaşındaki Ekvadorlu stoper Jackson Porozo ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Jackson Porozo, Turgay Ciner Spor Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadesi kullanıldı.

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