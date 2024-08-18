Kasımpaşa, Hatay karşısında siftah peşinde

Konyaspor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa, pazartesi günü Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Hatay karşısında siftah peşinde
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18 Ağustos 2024 15:59
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 16:03
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona TÜMOSAN Konyaspor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa, pazartesi günü Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligin ilk haftasında Konyaspor'a kendi evinde 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın da Galatasaray'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un da puanı bulunmuyor.

Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gördüğü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 7 maç ceza verilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Hatay deplasmanında görev yapamayacak.

HATAYSPOR'DA SON DURUM

Ligin 1. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Hatayspor, yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, karşılaşmanın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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