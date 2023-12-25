Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.



Kasımpaşa, 30. dakikada Haris Hajradinovic ile 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, bu gole 45+2. dakikada Adolfo Gaich ile karşılık verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



Ev sahibi Kasımpaşa, 60. dakikada bu kez Nuno Da Dosta ile 2-1 öne geçti. Rizespor, bu gole yine Gaich ile 73. dakikada cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-2 tamamlandı.



Öte yandan Kasımpaşa, mücadelede bir penaltı atışından yararlamadı. İstanbul temsilcisinde 17. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Aytaç Kara, kaleci Gökhan Akkan'ı geçemedi.



Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 26, Kasımpaşa ise 23 yaptı.



Çaykur Rizespor, ligde bir sonraki maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Sol kanattan Hojer'in ceza sahasına doğru ortasında altıpas içerisinde Varesanovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.



13. dakikada Yasin Özcan'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Hajradinovic'in şutunda top Rizespor savunmasında Emirhan Topçu'dan sekerek oyun alanına döndü. Kasımpaşalı oyuncuların penaltı beklediği pozisyonda hakem Turgut Doman VAR'dan gelen uyarıyla oyunu durdurdu.



16. dakikada mücadelenin hakemi Turgut Doman VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip Rizespor savunmasında Emirhan Topçu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



17. dakikada penaltıda topun başına gelen Aytaç Kara'nın sağ köşeye doğru yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kurtardı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağa tekrar müdahale etmek isteyen Aytaç Kara, yerden kayarak müdahalesinde kaleci Gökhan Akkan'a faul yaptı.



30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Orta alandan Omeruo'nun uzun pasında Da Costa'nın kafa pasıyla topla buluşan Hajradinovic ceza yayının hemen gerisinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0



45+2. dakikada Çaykur Rizespor maça dengeyi getirdi. Zeqiri'nin ceza sahasına doğru ortasında Sinan Osmanoğlu'nun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich topu ağlarla buluşturdu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





60. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rizespor savunmasında Mithat Pala'nın hatalı pasında araya giren Fall ceza yayı gerisindeki Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Da Costa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1



73. dakikada maça yeniden denge geldi. Olawoyin'in uzun pasında topla buluşan Zeqiri ceza sahasına kadar topu sürerek pasını Gaich'e aktardı. Arka direkte topla buluşan Gaich çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2



90. dakikada sağdan Gustavo'nun ceza sahasına doğru uzak direğe ortasında Minchev'in yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.



90+3. dakikada sağ kanattan Winck'in ortasında penaltı noktası üzerinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topa yükselen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Turgut Doman, Volkan Ahmet Narinç, Ali Tuna



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 41 Ngoy), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 86 Gomis)



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 37 Sinan Osmanoğlu (Dk. 63 Anıl Yaşar)), Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic (Dk. 81 Minchev), Benhur Keser (Dk. 46 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 81 Gustavo), Gaich



Goller: Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 60 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 ve 73 Gaich (Çaykur Rizespor)



Sarı kart: 45+7 Hojer (Çaykur Rizespor)





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