Karşıyaka potasında Boutsiele vedalaştı

Basketbol Süper Ligi'nde sponsor krizini aşmaya çalışan Karşıyaka'da 25 Aralık'taki maaş ödemeleri geciktiği için kulübe FIBA kanalıyla ihtar çekip 5 iş günü içinde serbest kalma hakkı elde edecek yabancı oyunculardan pivot Jerry Boutsiele şimdiden takım arkadaşlarına mesaj çekip vedalaştı.
Teknik heyetle de vedalaşan Boutsiele'nin ülkesi Fransa'ya gidip pazar günü Anadolu Efes deplasmanında forma giymeyeceği öğrenildi.
Yabancı basketbolcuların kontratları gereği alacakları 30 gün gecikip ihtar çektiklerinde antrenmana çıkıp maçlarda forma giyme zorunlulukları bulunmuyor. Karşıyakalı basketbolcular maaş ödemeleri yapılmazsa Anadolu Efes deplasmanına gitmeme resti çekmişti. Kulüpte salı günü olağanüstü kongrede son anda göreve gelen yönetim oyuncu maaşlarını yatırabilmek için kaynak arıyor. Maaşlar ödenemezse yeni haftada yabancı oyuncular serbest kalacak.
Teknik heyetle de vedalaşan Boutsiele'nin ülkesi Fransa'ya gidip pazar günü Anadolu Efes deplasmanında forma giymeyeceği öğrenildi.
Yabancı basketbolcuların kontratları gereği alacakları 30 gün gecikip ihtar çektiklerinde antrenmana çıkıp maçlarda forma giyme zorunlulukları bulunmuyor. Karşıyakalı basketbolcular maaş ödemeleri yapılmazsa Anadolu Efes deplasmanına gitmeme resti çekmişti. Kulüpte salı günü olağanüstü kongrede son anda göreve gelen yönetim oyuncu maaşlarını yatırabilmek için kaynak arıyor. Maaşlar ödenemezse yeni haftada yabancı oyuncular serbest kalacak.