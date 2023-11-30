Karşıyaka'da Emre Gemici yol ayrımında

Geçen sezon bankosu olduğu takımda bu yıl çoğu maçta yedek kalan 29 yaşındaki golcü Emre takımdan ayrılmak istiyor.



Deplasmandaki son Efeler 09 SFK maçında ilk 11'e dönmesine rağmen devre arasında takım yenik durumdayken oyundan alınıp yerini Yasin Ozan'a bırakan Emre'nin takımdan ayrılmak için kurmaylarla görüştüğü öğrenildi.



Emre Gemici'nin kafasını toplaması ve moralinin yerine gelmesi için izinli olduğu ve takımla antrenmanlara çıkmadığı bildirildi. Gol kralı olarak geldiği kulüpte geçen sezon 12 gol atarak Fatih Taşdelen'le birlikte takımın en skoreri olan Emre, bu sezon ilk 4 hafta 11'de forma giydikten sonra yedeğe çekildi. Sadece ligin ikinci haftasında Amasyaspor'a 2 gol atan Emre Gemici şans bulduğu son 8 maçta ise skor üretemedi. Devrenin bitimine 3 maç kala Emre Gemici'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili kararı yönetim verecek.





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