İngiltere'nin Liverpool takımından kiralanan Alman kaleci Loris Karius, yediği gollerle eleştiriliyor. Transfer olmasının ardından kaleyi Tolga Zengin'den alan Karius, şu ana kadar 11 resmi karşılaşmada görev aldı. Alman file bekçisi, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol yedi.
"KARIUS, SEN KİMSEYE MESAJ ATMA"
Başakşehir mağlubiyetinin sorumlusu olarak gösterilen Karius hakkında konuşan yazarımız Ali Ece, 'Karius şu andan itibaren kimseye mesaj atmamalı. Başakşehir performansını hiç beğenmedim. Geçen sene bu zamanlarda Liverpool'da oynarken daha formdaydı. Adam geceleri dinlenmiyor. Emniyet amiri gibi geceleri dışarıda" dedi.
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BEŞİKTAŞ'TA KARIUS'A UYARI!
Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performansla bekleneni bir türlü veremedi.
Alman file bekçisi son olarak önceki gün Başakşehir'le oynanan karşılaşmada yediği golle taraftarını üzdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Başakşehir maçı sonrasında Karius'la görüşüp tecrübeli isim uyardığı kaydedildi.
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"KARIUS, SEN KİMSEYE MESAJ ATMA"
Başakşehir mağlubiyetinin sorumlusu olarak gösterilen Karius hakkında konuşan yazarımız Ali Ece, 'Karius şu andan itibaren kimseye mesaj atmamalı. Başakşehir performansını hiç beğenmedim. Geçen sene bu zamanlarda Liverpool'da oynarken daha formdaydı. Adam geceleri dinlenmiyor. Emniyet amiri gibi geceleri dışarıda" dedi.
"KARIUS, BANA MESAJ ATTI" | O SÖZLER, TIKLAYIN...
BEŞİKTAŞ'TA KARIUS'A UYARI!
Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performansla bekleneni bir türlü veremedi.
Alman file bekçisi son olarak önceki gün Başakşehir'le oynanan karşılaşmada yediği golle taraftarını üzdü. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Başakşehir maçı sonrasında Karius'la görüşüp tecrübeli isim uyardığı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın