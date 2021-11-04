Karim Adeyemi için transfer görüşmesi

19 yaşındaki genç forvet Karim Adeyemi'nin menajeri, İspanya'nın başkentinde Atletico de Madrid ve Real Madrid'in üst düzey yöneticileriyle görüştü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Karim Adeyemi için transfer görüşmesi
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04 Kasım 2021 18:09
Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen genç golcü Karim Adeyemi için bu kez devreye İspanya'nın devleri Atletico Madrid ve Real Madrid girdi.

19 yaşındaki futbolcunun menajerinin Madrid'de  Atletico Madrid ve Real Madrid yöneticileri ile görüştüğü belirtildi. 

Son yıllarda başarılı performansıyla Bundesliga'nın gözde futbolcularından olan Adeyemi'ye Alman devleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da ilgisi olduğu biliniyor. 

Karim Adeyemi  bu sezon Salzburg'da 12 maçta 10 gol ve 1 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde takımına 6 maçta 4 gol katkı yapmayı başardı. 

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