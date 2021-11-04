Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen genç golcü Karim Adeyemi için bu kez devreye İspanya'nın devleri Atletico Madrid ve Real Madrid girdi.



19 yaşındaki futbolcunun menajerinin Madrid'de Atletico Madrid ve Real Madrid yöneticileri ile görüştüğü belirtildi.



Son yıllarda başarılı performansıyla Bundesliga'nın gözde futbolcularından olan Adeyemi'ye Alman devleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da ilgisi olduğu biliniyor.



Karim Adeyemi bu sezon Salzburg'da 12 maçta 10 gol ve 1 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde takımına 6 maçta 4 gol katkı yapmayı başardı.

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