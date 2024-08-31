Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Esenler Erokspor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Recep Karatepe, takıma sonradan katılan isimlerin de ritim tutmasıyla daha iyi seviyeye çıkacaklarını söyledi.



Karatepe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sezonun ilk 4 haftalık bölümünü dün akşam aldığımız galibiyetle kapattık. Hem takım olma hem de kolektif hareket edebilmek için kamp ve bu dört haftalık bölüm çok önemliydi. Aramıza geç katılan isimlerin de yavaş yavaş ritim tutmasıyla daha iyi bir seviyeye geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Sezonun ilk 4 haftasında oynadıkları 3 deplasman maçının ardından milli araya girildiğine dikkati çeken Karatepe, "Bu arayı da tam kadro iyi değerlendirmek istiyoruz. Dört haftada neyi iyi yaptık, ne eksik kaldı, değerlendirmesini yapıp bunlar üzerine çalışacağız. Milli ara sonrası Erzurumspor maçında çok daha büyük bir kalabalıkla inanıyorum ki ilk iç saha galibiyetimizi de kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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