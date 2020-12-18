Karagümrük'ün golü, VAR ile iptal edildi

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Karagümrük'ün Galatasaray karşısında attığı gol VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.

Haber; Sporx.com
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Karagümrük'ün golü, VAR ile iptal edildi
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18 Aralık 2020 19:25
Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında oynanan Karagümrük - Galatasaray maçında ev sahibi ekibin attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.

12. dakikada Karagümrük'te paslaşarakk kullanılan köşe vuruşu sonrası Balkovec sağ çaprazdan vurdu, Ndao'ya çarpan ve Donk'a da değen top kale ağzında Koray Altınay tarafından ağlara yollandı.

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu golü verdi ve Karagümrüklü oyuncular sevinç yaşadı. VAR odasında hakem Zorbay Küçük ve Kerem Ersoy'un yaptığı incelemenin ardından ilk vuruş anında Koray'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve Karagümrük'ün golü geçersiz sayıldı.



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