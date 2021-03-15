Karagümrük'te gündem Şota Arveladze

Teknik direktör Şenol Can ile yolların ayıran Fatih Karagümrük'te yeni hoca arayışları başladı. Kulüp, son olarak Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'yi gündemine aldı.



Haber61'de yer alan habere göre; Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrılmasından sonra yeni hoca adaylarını gündemine almaya başladı. Karagümrük'te teknik direktörlük görevi için en büyük aday ise Şota Arveladze oldu. Kayserispor ve Trabzonspor'da da Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte çalışan Şota'nın uzun vadeli bir proje istediği iddia edildi.



Gürcü teknik direktörle görüşmede pürüz çıkması halinde listesini belirleyen Karagümrük'ün diğer hoca adaylar ise Hüseyin Cimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre oldu.



Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü Kayserispor maçından sonra açıklayacak.



ŞOTA ARVELADZE KİMDİR?



Sovyetler Birliği döneminde dünyaya gelen Şota Arveladze, 1973'te Tiflis'de doğmuştur. Aslen Gürcü'dür. Türkiye'ye Gürcistan ekiplerinden olan Dinamo Tiflis takımından gelmiştir. Şota Arveladze Süper Lig'de yalnızca Trabzonspor 'da forma giymiştir.



Profesyonel kariyerine ilk kez Gürcistan ekiplerinden olan Martve Tiflis takımı ile başlayan Şota Arveladze 1990 yılında Martve Tiflis ekibi ile birlikte 30 maçta forma giymiştir. 30 maçta 33 gol atarak oldukça iyi bir golcü performansına imza atmıştır.



TÜRKİYE'DE SADECE TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ



Şota Arveladze 1991 yılında ise İberia Tiflis forması giymiştir. 1990 - 1991 yılları arasında İberia Tiflis takımı ile 37 maçta 25 gol atmıştır. 1991 yılında Dinamo Tiflis takımında bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Burada 1993 yılına kadar forma giyen Şota Arveladze 23 maçta 18 gol atmıştır. Şota Arveladze 1993 yılında ise Trabzonspor'a bedelsiz bir şekilde kiralık gelmiştir. Trabzonspor'da 1993 - 194 yılları arasında oynayan Şota Arveladze 18 maçta forma giyerek ilk süper lig kariyerine başlamış oldu. 1993 yılında 18 maçta 15 gol atmıştır. Şota Arveladze kısa sürede süper lige adapte olmuştur. 1994 yılında ise kiralık sözleşmesi sona eren Şota Arveladze tekrardan Dinamo Tiflis takımına dönmüştür.



1994 - 1995 yılları arasında Dinamo Tiflis takımı 15 maçta forma giymiş 19 gol atmıştır. 1994 yılında Dinamo Tiflis takımı ile sözleşmesi sona ermiştir. Dinamo Tiflis takımı ile sözleşmesi sona erdikten sonra 1995 yılında Trabzonspor forması giymeye başlamıştır. Trabzonspor formasını 2 yıl giyen Şota Arveladze 78 süper lig maçında forma giymiştir. 46 gol atmıştır. Kariyeri boyunca 100'e yakın süper lig maçında forma giymiştir. 1997 yılında ise Ajax kulübü oyuncuyu satın almak için Trabzonspor ile anlaşmıştır. Ajax bu transfer için Trabzonspor'a 1.60 milyon avro bonservis bedeli ödemiştir. Ajax kulübü ile 1997 - 2001 yılları arasında forma giymiştir. Ajax ile 96 maçta forma giyen Şota Arveladze 55 gol atmıştır.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ



Gürcistan milli takımında ilk kez 1997 yılında tanışan Şota Arveladze 1997 yılından 2007 yılına kadar milli takımda oynamıştır. 10 yılda 61 maçta forma giyen Şota Arveladze 26 gol atmıştır.



ŞOTA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ



- Alkmaar (Yardımcı antrenör)



- Kayserispor



- Kasımpaşa



- Trabzonspor



- Maccabi Tel AVİV



- Pahtakor Taşkent



