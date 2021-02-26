Karagümrük'te Borini döndü ama 2 eksik var

Süper Lig'de Alanyaspor'u ağırlayacak Fatih Karagümrük'te iki isim forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'te Borini döndü ama 2 eksik var
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26 Şubat 2021 15:51
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunan 42 puanlı Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada yer alıyor.

- Eksikler

Fatih Karagümrük'te Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi 2 oyuncunun forma giyme şansı bulunmuyor.

Sakatlığı süren Ervin Zukanovic ile sarı kart cezalısı Koray Altınay, takımdaki yerlerini alamayacak.

Geçen hafta geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen Fabio Borini ise teknik direktör Şenol Can'ın şans vermesi halinde oynayabilecek.



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