64. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde, Rohden arka direkte topu kafayla altıpasın içinde bulunan Markao'ya indirdi. Brezilyalı oyuncunun volesiyle meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-0



78. dakikada Antalyaspor, golü buldu. Sol çaprazdan serbest atış kullanan Larsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1



81. dakikada Fatih Karagümrük, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Güven Yalçın'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Lasagna, ceza sahasına hareketlenen Can Keleş'e topu verdi. Can Keleş'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta top filelere gitti: 3-1.



90+1. dakikada Fatih Karagümrük, bir gol daha buldu. Savunma oyuncusu Naldo'nun hatası sonrası topu önünde bulan Paoletti, ceza yayına kadar ilerledikten sonra şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.



YILDIZ TABLOSU



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık



VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli (Dk 88. Teklic), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli (Dk. 60 Kourbelis), Can Keleş, Eysseric (Dk. 88 Paoletti), Güven Yalçın (Dk. 88 Nazım Sangare), Markao (Dk. 73 Lasagna)



Bitexen Antalyaspor: Leite, Gerxhaliu (Dk. 78 Mert Yılmaz), Bahadır Öztürk (Dk. 21 Naldo), Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 60 Ufuk Akyol), Emre Uzun (Dk. 78 Milosevic), Safuri, Larsson, Van de Streek



Goller: Dk. 36 Güven Yalçın, Dk. 64 Markao, Dk. 81 Can Keleş, Dk. 90+1. Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 78 Larsson (Bitexen Antalyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 55 Safuri (Bitexen Antalyaspor)



Sarı kart: Dk. 73 Lasagna (VavaCars Fatih Karagümrük)









Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.Fatih Karagümrük ilk yarıyı 36. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle 1-0 önde kapattı.Antalyaspor ikinci yarıya hızlı başlasa da Ramzi Safuri'nin 55. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrasında oyun Fatih Karagümrük'e döndü ve Markao 64. dakikada attığı şık golle farkı ikiye çıkardı.Sam Larsson 78. dakikada attığı frikik golüyle farkı bire indirse de, 3 dakika sonra Can Keleş sahneye çıktı ve farkı tekrardan ikiye çıkardı. Karşılaşmanın skorunu 90+1. dakikada Flavio Paoletti tayin etti.Antalyaspor'da Bahadır Öztürk yaşadığı sakatlık sebebiyle 21. dakikada yerini Naldo'ya bıraktı. Ayrıca Antalyaspor'da 18 yaşındaki Emre Uzun ilk 11'de başladı.Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, Antalyaspor ise 45 puanda kaldı.Fatih Karagümrük bir sonraki karşılaşmasında Kayserispor deplasmanına giderken, Antalyaspor evinde Pendikspor'u konuk edecek.Küme düşme hattındaki puan durumu ise şu şekilde:13- Samsunspor 39 puan14- Ankaragücü 38 puan15- Karagümrük 36 puan16- Konyaspor 36 puan17- Gaziantep 34 puan18- Hatayspor 33 puan19- Pendikspor 30 puan10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahasının sağ çaprazındaki vuruşunda, savunma oyuncusu Ömer Toprak meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasıyla topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.58. dakikada Van de Streek'in topuk pasında sol kanatta topla buluşan Emre Uzun, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Erdal Rakip'e aktardı. Erdal Rakip'in şutunda kaleci Sirigu topu çeldi.