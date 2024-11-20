Karadağ-Türkiye maçının zemini planları bozdu!

Karadağ-Türkiye maçının oynandığı Niksic Stadyumu adeta saç baş yoldurdu. Zemindeki bozulmalar nedeniyle ciddi bir sakatlık yaşanmazken, oyuncular hayli zor anlar yaşadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karadağ-Türkiye maçının zemini planları bozdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2024 09:35
A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki son maçta Karadağ'a deplasmanda yenilirken maçın oynandığı stadyumun zemini dikkat çekti.

Karadağ ve Türkiye arasında oynanan karşılaşmanın oynandığı Niksic Şehir Stadyumu, uluslararası bir mücadele için oldukça kötü durumdaydı. Karşılaşma öncesinde zemindeki bozulmalar gözlerden kaçmazken, 90 dakika boyunca futbolcular da oldukça zorlandı.

Sahanın bozukluğu nedeniyle neyse ki ciddi bir sakatlık yaşanmadı. Öyle ki Niksic Şehir Stadyumu'nun durumu, Ay-Yıldızlı oyuncularımızın performansını olumsuz etkiledi.

PLANI BOZDU

Birçok pozisyon esnasında oyuncularımız pas alışverişi yapamazken, bu durum oyun planımızın bozulmasına sebep oldu. Vincenzo Montella'nın öğrencileri de zemin nedeniyle oldukça rahatsızdı. Özellikle bu durum, millilerimizin üçüncü bölgede gerçekleştireceği organizasyonlarda planını uygulayamamasına sebep oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery