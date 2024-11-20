Karadağ-Türkiye maçının zemini planları bozdu!

A Milli Takım, Uluslar Ligi'ndeki son maçta Karadağ'a deplasmanda yenilirken maçın oynandığı stadyumun zemini dikkat çekti.



Karadağ ve Türkiye arasında oynanan karşılaşmanın oynandığı Niksic Şehir Stadyumu, uluslararası bir mücadele için oldukça kötü durumdaydı. Karşılaşma öncesinde zemindeki bozulmalar gözlerden kaçmazken, 90 dakika boyunca futbolcular da oldukça zorlandı.



Sahanın bozukluğu nedeniyle neyse ki ciddi bir sakatlık yaşanmadı. Öyle ki Niksic Şehir Stadyumu'nun durumu, Ay-Yıldızlı oyuncularımızın performansını olumsuz etkiledi.



PLANI BOZDU



Birçok pozisyon esnasında oyuncularımız pas alışverişi yapamazken, bu durum oyun planımızın bozulmasına sebep oldu. Vincenzo Montella'nın öğrencileri de zemin nedeniyle oldukça rahatsızdı. Özellikle bu durum, millilerimizin üçüncü bölgede gerçekleştireceği organizasyonlarda planını uygulayamamasına sebep oldu.



