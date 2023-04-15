Kane, yeni teknik direktörü bekliyor

Tottenham'ın golcü ismi Harry Kane, geleceği için yeni teknik direktörü bekliyor.



İngiliz basınında yer alan habere göre, 29 yaşındaki golcü futbolcunun, Tottenham'ın yeni teknik direktörünün açıklanmasının ardından geleceği adına kararını vereceği aktarıldı.



Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek İngiliz golcü, bu sezon çıktığı 42 maçta 25 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.



Kane'in adı Manchester United ve Bayern Münih ile anılıyor.





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