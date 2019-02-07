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Kagawa'dan sonra Japonya'da gündem; İstanbul ve Beşiktaş

Kagawa sonrası Japonlar Türkiye'ye akın etmeye başladı. Japon yıldızın Antalya'daki kısa şovundan sonra Japonya'da internetten en çok aranan kelimelerin başında İstanbul ve Beşiktaş gelirken, rezervasyon talepleri yüzde 79 arttı.

Kaynak: Güneş
Kagawa'dan sonra Japonya'da gündem; İstanbul ve Beşiktaş
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07 Şubat 2019 10:53
Shinji Kagawa'nın Beşiktaş'a imza atmasının ardından Japonya'da gündem Türkiye, İstanbul ve Beşiktaş oldu. Kiralık olarak 4 ay Siyah-Beyazlı formayı terletecek 29 yaşındaki yıldızın imza törenini 5'i televizyon olmak üzere 10 Japon gazeteci takip ederken, sordukları soruların sadece İstanbul hakkında olmasının sebebi ortaya çıktı.

GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN ÜLKE
Google'nin arama istatistiklerine göre; Japonya'da internetten en çok aran kelimelerin başında Türkiye, İstanbul ve Beşiktaş geliyor.

THY YENİ SEFERLERE BAŞLIYOR

2019'UN Japonya'da 'Türkiye Yılı' olarak kutlandığı bu dönemde, Kagawa'nın golleri ve sempatisi iki ülke arasındaki etkileşimi daha da arttırırken, ülkemizde Japon turist patlaması yaşandı. Turizm acenteleri 2019 rezervasyonlarının bir önceki yıla göre yüzde 79 arttığını ve bu nedenle ek turlar düzenlenmeye başlandıklarını bildiriyor. Her gün Japonya'nın başkenti Tokyo'ya karşılıklı sefer düzenleyen Türk Hava Yolları da yeni uçuş güzergahları ekleyecek.

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