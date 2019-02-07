GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN ÜLKE

THY YENİ SEFERLERE BAŞLIYOR

Shinji Kagawa'nın Beşiktaş'a imza atmasının ardından Japonya'da gündem Türkiye, İstanbul ve Beşiktaş oldu. Kiralık olarak 4 ay Siyah-Beyazlı formayı terletecek 29 yaşındaki yıldızın imza törenini 5'i televizyon olmak üzere 10 Japon gazeteci takip ederken, sordukları soruların sadece İstanbul hakkında olmasının sebebi ortaya çıktı.Google'nin arama istatistiklerine göre; Japonya'da internetten en çok aran kelimelerin başında Türkiye, İstanbul ve Beşiktaş geliyor.2019'UN Japonya'da 'Türkiye Yılı' olarak kutlandığı bu dönemde, Kagawa'nın golleri ve sempatisi iki ülke arasındaki etkileşimi daha da arttırırken, ülkemizde Japon turist patlaması yaşandı. Turizm acenteleri 2019 rezervasyonlarının bir önceki yıla göre yüzde 79 arttığını ve bu nedenle ek turlar düzenlenmeye başlandıklarını bildiriyor. Her gün Japonya'nın başkenti Tokyo'ya karşılıklı sefer düzenleyen Türk Hava Yolları da yeni uçuş güzergahları ekleyecek.