Kadın basketbolunda final serisi heyecanı başlıyor

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin ilk maçında çarşamba Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolunda final serisi heyecanı başlıyor
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15 Nisan 2025 14:18
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi heyecanı çarşamba başlayacak.

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı eşleşmede, Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin kozlarını paylaşacak.

Serinin ilk maçı, çarşamba saat 19.00'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Yarkın Keskin hakem üçlüsü düdük çalacak.

Sarı-lacivertli ekip, çeyrek finalde Melikgazi Kayseri Basketbol'u, yarı finalde ise Beşiktaş BOA'yı eleyerek adını finale yazdırmıştı.

ÇİMSA ÇBK Mersin ise çeyrek finalde Nesibe Aydın'ı, yarı finalde ise Galatasaray Çağdaş Faktoring'i geçerek finale yükselmişti.

Serinin ikinci maçı, 18 Nisan Cuma günü aynı saat ve salonda oynanacak. Üçüncü maç ise 20 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Takımlardan birinin 3 galibiyete ulaşamaması durumunda oynanacak 4. ve 5. maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

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