Kadın basketbolunda Avrupa'nın bir numarası belli oluyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, 12 Nisan Cuma günü Mersin'de başlayacak.



Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyonda Türk temsilcileri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ve Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM mücadele edecek.



Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk maçında yarın saat 16.00'da Villeneuve d'Ascq LM ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın galibi, adını finale yazdıran ilk takım olacak.



Diğer karşılaşma ise iki Türk temsilcisinin mücadelesine sahne olacak. Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding ile ikincisi ÇBK Mersin, saat 19.00'da finale yükselebilmek için sahaya çıkacak.



Yarı final müsabakalarını kazanan ekipler, 14 Nisan Pazar günü şampiyonluk ipini göğüslemek için sahaya çıkacak. Kaybeden takımlar ise aynı gün üçüncülük mücadelesi verecek. Final, saat 19.00'da, üçüncülük müsabakası ise saat 16.00'da başlayacak.



- Fenerbahçe, turnuvada bir şampiyonluk yaşadı



Sarı-lacivertli takım, 5 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluk elde etti.



Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk ve tek şampiyonluğuna geçen sezon ulaştı.



Finalde ÇBK Mersin'i 99-60 mağlup eden sarı-lacivertliler, kupayı müzesine götürdü.



Fenerbahçe, 2013, 2014, 2017 ve 2022'de ise ikincilikle yetinmişti.



- ÇBK Mersin, ikinci kez Dörtlü Final'de



Mersin temsilcisi, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ikinci kez mücadele edecek.



Geçen sezon finalde Fenerbahçe'ye mağlup olarak ikincilikle yetinen ÇBK Mersin, kuruluşundan 7 yıl sonra Avrupa'nın en büyük takımı olmaya çalışacak.



- USK Prag, 2015'te kupayı kazandı



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek takımlardan ZVVZ USK Prag, bir kez şampiyonluk yaşadı.



Çekya temsilcisi, 2015'te ev sahipliğini yaptığı ve yarı finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktığı organizasyonda kupanın sahibi oldu.



Villeneuve d'Ascq LM ise ilk kez Dörtlü Final'de sahne alacak.



- Kupanın tarihçesi



Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde bir numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.



Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



- Rekor Daugava Riga'da



Bu sezon 66. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.



Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez kupayı kazandı.



Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 6 kez kupayı müzesine götüren Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg elde etti.



Bu turnuvada 2014'te Galatasaray ve 2023'te Fenerbahçe şampiyonluk elde etti.



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU