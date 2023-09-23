Juventus, Sassuolo deplasmanında 4'lük oldu

Juventus, bu sezon Serie A'daki ilk mağlubiyetini Sassuolo deplasmanında aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Sassuolo deplasmanında 4'lük oldu
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23 Eylül 2023 21:04
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sassuolo 4-2'lik skorla kazandı.

Sassuolo, 12. dakikada Armand Lauriente ile öne geçti. Juventusi 21. dakikada Vina'nın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Ev sahibi, 41. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle devreye 2-1 önde girdi.

Juventus, 78. dakikada Federico Chiesa'nin golüyle yeniden eşitliği sağladı.

Sassuolo, 82. dakikada Andrea Pinamonti ve 90+5. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gollerle 3 puana ulaştı.

Bu sonucun ardından Juventus, bu sezon ligde ilk kez yenildi ve 10 puanda kaldı. Sassuolo ise son 3 maçta 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi.

Juventus, gelecek hafta sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Sassuolo ise Inter deplasmanında yüksek formunu sürdürmeye çalışacak.

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