Juventus, Sassuolo deplasmanında 4'lük oldu

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya geldi. Mapei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sassuolo 4-2'lik skorla kazandı.
Sassuolo, 12. dakikada Armand Lauriente ile öne geçti. Juventusi 21. dakikada Vina'nın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Ev sahibi, 41. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle devreye 2-1 önde girdi.
Juventus, 78. dakikada Federico Chiesa'nin golüyle yeniden eşitliği sağladı.
Sassuolo, 82. dakikada Andrea Pinamonti ve 90+5. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gollerle 3 puana ulaştı.
Bu sonucun ardından Juventus, bu sezon ligde ilk kez yenildi ve 10 puanda kaldı. Sassuolo ise son 3 maçta 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi.
Juventus, gelecek hafta sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Sassuolo ise Inter deplasmanında yüksek formunu sürdürmeye çalışacak.
Sassuolo, 12. dakikada Armand Lauriente ile öne geçti. Juventusi 21. dakikada Vina'nın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Ev sahibi, 41. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle devreye 2-1 önde girdi.
Juventus, 78. dakikada Federico Chiesa'nin golüyle yeniden eşitliği sağladı.
Sassuolo, 82. dakikada Andrea Pinamonti ve 90+5. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gollerle 3 puana ulaştı.
Bu sonucun ardından Juventus, bu sezon ligde ilk kez yenildi ve 10 puanda kaldı. Sassuolo ise son 3 maçta 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi.
Juventus, gelecek hafta sahasında Lecce'yi ağırlayacak. Sassuolo ise Inter deplasmanında yüksek formunu sürdürmeye çalışacak.