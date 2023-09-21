Juventus, Ronaldo'nun davasından çekinmiyor!

Konuyla ilgili İtalyan basınından yeni bir iddia geldi. Tuttosport'ta yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Juventus döneminde 20 milyon euro alacağına dair bir herhangi belge imzalamadığı iddia edildi.Portekizli yıldızın ayrıca İtalyan ekibinden Manchester United'a transfer olurken, Juventus'la ilgili bir para sorunu kalmadığına dair bir belgeye imza attığı belirtildi.Bu nedenle Juventus avukatlarının dava konusunda oldukça rahat oldukları aktarıldı.2018-2021 yılları arasında Juventus'ta forma giyen 38 yaşındaki Ronaldo, İtalyan ekibinde 134 maçta 101 gol, 22 asistlik performans sergiledi.