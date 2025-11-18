Juventus'a Sacha Boey önerisi!

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey için ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.Romano'nun haberine göre, Boey, menajerler tarafından yaz transfer döneminde de adının geçtiği Juventus'a önerildi.İtalyan ekibi Juventus, yaz transfer döneminde Sacha Boey'u satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Fransız futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteyen Bayern Münih ise bu teklifi kabul etmedi.Alman basını, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in, Sacha Boey için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendireceğini ve Galatasaray'ın da Fransız futbolcunun durumunu takip ettiğini duyurmuştu.Bayern Münih'te bu sezon 14 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.