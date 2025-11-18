18 Kasım
Kosova-İsviçre
0-164'
18 Kasım
İsveç-Slovenya
0-168'
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-069'
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
1-162'
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-067'
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-265'
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
0-165'
18 Kasım
Romanya-San Marino
4-165'
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-066'
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
4-168'
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-181'

Juventus'a Sacha Boey önerisi!

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, menajerler tarafından Juventus'a önerildi.

calendar 18 Kasım 2025 23:52
Bayern Münih forması giyen Sacha Boey için ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Romano'nun haberine göre, Boey, menajerler tarafından yaz transfer döneminde de adının geçtiği Juventus'a önerildi.

YAZ DÖNEMİNDE OLMADI


İtalyan ekibi Juventus, yaz transfer döneminde Sacha Boey'u satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Fransız futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteyen Bayern Münih ise bu teklifi kabul etmedi.

GALATASARAY DA TAKİPTE

Alman basını, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in, Sacha Boey için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendireceğini ve Galatasaray'ın da Fransız futbolcunun durumunu takip ettiğini duyurmuştu.

Bayern Münih'te bu sezon 14 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
