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Jürgen Klopp: ''Uluslar Ligi dünyanın en saçma turnuvası''

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi hakkında konuştu ve turnuvanın saçma olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jürgen Klopp: ''Uluslar Ligi dünyanın en saçma turnuvası''
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08 Ekim 2018 20:28
Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

0-0 biten Manchester City maçının ardından konuşan Klopp, ''Çocuklar şimdi malesef gidip Uluslar Ligi maçları yapacaklar. Uluslar Ligi dünyanın en saçma turnuvası. Umarım sağlıklı bir şekilde geri dönerler. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde onlara ihtiyacımız var.'' sözlerini kullandı.

Takımın son durumunu da değerlendiren Alman teknik adam, ''Eğer biri bana sezon başında 8 maçta 20 puan toplayacağımızı söyleseydi hadi beyler 9. maçı oynayalım derdim.'' şeklinde konuştu.

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