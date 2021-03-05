Jürgen Klopp: "Ozan Kabak sakatlandı"

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın da sakatlandığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp: 'Ozan Kabak sakatlandı'
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05 Mart 2021 16:09
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, milli futbolcumuz Ozan Kabak'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Fulham maçı öncesinde konuşan Klopp, "Ozan Kabak'ın küçük bir sakatlığı var, Fulham maçına hazır olacak gibi görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak, Liverpool formasıyla bu sezon 5 resmi maçta forma giydi. Liverpool'da Ozan Kabak ile birlikte defanstaki sakat oyuncu sayısı Van Dijk, Gomez, Matip ve sakatlıklar sonrasında stoper oynayan Henderson ile birlikte 5'e yükseldi.

Liverpool - Fulham mücadelesi 7 Mart Pazar günü saat 17.00'da Anfield Road'da oynanacak.



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