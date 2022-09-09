Josef de Souza'dan TFF'ye sert tepki!

Josef'in paylaştığı metnin tamamı şu şekilde;

Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, Tahkim Kurulu'nun bir maçlık cezasını onamasının ardından hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Josef de Souza,ifadelerini kullandı."Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya'da bırakın bir maç uzaklaştırma vermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi.Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar.Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi"