Jose Mourinho'ya ilk veda İrfan Can Kahveci'den

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'den geldi.



İRFAN CAN KAHVECİ'NİN JOSE MOURİNHO'YA VEDA PAYLAŞIMI;



"Her şey için teşekkürler efendim, sizi tanımak harikaydı. Bol şans ve gelecekte en iyisini dilerim."



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'ya veda etti. pic.twitter.com/BDCVCYPnoP



— Sporx (@sporx) August 29, 2025

