Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'den geldi.
İRFAN CAN KAHVECİ'NİN JOSE MOURİNHO'YA VEDA PAYLAŞIMI;
"Her şey için teşekkürler efendim, sizi tanımak harikaydı. Bol şans ve gelecekte en iyisini dilerim."
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'ya veda etti. pic.twitter.com/BDCVCYPnoP
August 29, 2025
Jose Mourinho'ya ilk veda İrfan Can Kahveci'den
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'ya veda etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'den geldi.
