Jose Mourinho: 'Biz ağlamıyoruz! Haftaya oynamayacaklar'

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
"SÖYLENENLER UMRUMDA DEĞİL!"
'İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibariyle biter mi?' sorununu yanıtlayan Jose Mourinho "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ancak bu söylenenler umurumda değil" dedi.
"AĞLAMIYORUZ!"
Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam "Oyuncularla ilişkimi ve sonuçları umursuyorum. Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Bizde biri düşerse başka biri kalkar." ifadelerini kullandı.
"ÇAĞLAR VE İSMAİL OLMAYACAK"
Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden Mourinho "Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var." dedi.
BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI
Basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, son zamanlarda çok fazla sakatlık yaşandığını belirterek, "Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum." dedi.
Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında son haftalarda yaşanan sakatlıklarla ilgili bir soru üzerine bu maçta İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'yü kaybettiklerini söyledi.
YUSUF AKÇİÇEK VE MERT MÜLDÜR...
Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür'ün sakatlıktan döneceğini dile getiren Mourinho, "Son haftada yaşanan sakatlılar konusunda pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanıyorum. Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum. Takımdaki oyunculara güveniyorum. Şunu da çok iyi biliyorum, futbolda bazen bu dönemler, sakatlıkların yaşandığı dönemler olabiliyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp de transfer döneminde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti" diye konuştu.
Jose Mourinho, bu sakatlıkların bir gün, bir hafta kadar kısa olmadığını ancak çok da uzun olmadığını da anlatarak, "Son dönemde yaşanan sakatlıklar, sezon boyunca sürecek sakatlıklar değil. Birkaç haftalık sakatlıklar. O yüzden pozitif olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"SÖYLENENLER UMRUMDA DEĞİL!"
'İlk yarılardaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün itibariyle biter mi?' sorununu yanıtlayan Jose Mourinho "Yine eleştirecek başka bir şey bulurlar. Ancak bu söylenenler umurumda değil" dedi.
"AĞLAMIYORUZ!"
Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam "Oyuncularla ilişkimi ve sonuçları umursuyorum. Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Bizde biri düşerse başka biri kalkar." ifadelerini kullandı.
"ÇAĞLAR VE İSMAİL OLMAYACAK"
Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden Mourinho "Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu, bu sezon ise 12 tane... Büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail yüksek olmayacak önümüzdeki maç ama oynayacak isimler var." dedi.
BASIN TOPLANTISINDAKİ AÇIKLAMALARI
Basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, son zamanlarda çok fazla sakatlık yaşandığını belirterek, "Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum." dedi.
Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında son haftalarda yaşanan sakatlıklarla ilgili bir soru üzerine bu maçta İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'yü kaybettiklerini söyledi.
YUSUF AKÇİÇEK VE MERT MÜLDÜR...
Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür'ün sakatlıktan döneceğini dile getiren Mourinho, "Son haftada yaşanan sakatlılar konusunda pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanıyorum. Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum. Takımdaki oyunculara güveniyorum. Şunu da çok iyi biliyorum, futbolda bazen bu dönemler, sakatlıkların yaşandığı dönemler olabiliyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp de transfer döneminde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti" diye konuştu.
Jose Mourinho, bu sakatlıkların bir gün, bir hafta kadar kısa olmadığını ancak çok da uzun olmadığını da anlatarak, "Son dönemde yaşanan sakatlıklar, sezon boyunca sürecek sakatlıklar değil. Birkaç haftalık sakatlıklar. O yüzden pozitif olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.