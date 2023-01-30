Jorge Jesus'tan Samet Akaydin'e uyarı!

Maçın son anlarında Jorge Jesus skorun rahat olmasına rağmen oyuncularının plana sadık kalması için yoğun bir şekilde uyarılarda bulundu.



Özellikle savunmadan çıkarken yapılan pas hataları ya da oyunu zora sokan paslar tecrübeli teknik adamı çok kızdırdı.



Portekizli teknik adamın hedefinde ise yeni transfer Samet Akaydin vardı. Transferini bizzat isteyen Jorge Jesus, Kasımpaşa maçının bitiş düdüğü ile soluğu tecrübeli stoperin yanında aldı ve sert bir şekilde pozisyonu anlatarak futbolcusuna çıkıştı.



Bunun üzerine Jorge Jesus ile Samet Akaydin arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.





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