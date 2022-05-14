Jorge Jesus'tan ekibine: 'Hazır olun!'

Fenerbahçe'de artık herkesin bir numaralı gündem maddesi Jorge Jesus oldu. Sarı-lacivertli takım için şu an en ciddi teknik direktör adayı olan Jesus da teknik ekibiyle beraber yeni sezona odaklanıyor.



Artık yeşil sahaya inmek isteyen Portekizli teknik adamın sürekli ekibiyle iletişim halinde olduğu, toplantılar yaptığı ve görüşmelerden haberdar ettiği biliniyor.



Bu hafta içerisinde de Jesus ve ekibinin önemli bir görüşme daha yaptığı belirtildi. 67 yaşındaki hocanın çalışma arkadaşlarına sezon öncesinde son bir tatil yapma ve dinlenme mesajı ilettiği öğrenildi. Bu hafta içerisinde ekibinin aileleriyle beraber tatile çıktığı ve çalışmalara başlamadan önce son bir dinlenme fırsatı buldukları vurgulandı.



Jesus da geçen hafta ailesiyle Brezilya'ya gitmiş, Rio Karnvalı'na katılmış ve tatil yapmıştı. Şu anda Fenerbahçe'nin 2. sırayı alıp Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesini bekleyen deneyimli çalıştırıcının görüşmelerin resmiyete kavuşmasını beklediği öğrenildi. Fenerbahçe'de resmi anlaşma sağlanırsa Jorge Jesus ve ekibinin yaz tatili yapma şansı olmayacak. Hatta önümüzdeki hafta bile İstanbul'a gelme ihtimalleri bulunuyor.



Ayrıca takım Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlarsa ilk 19-20 Temmuz'da oynanacak. Bu nedenle 15-20 Haziran haftası takımın hazırlıklara başlaması gerekecek.



DETAYLAR KALDI



Portekiz basınında Fenerbahçe ve Jorge Jesus görüşmeleriyle alakalı haberler çıkmaya devam ediyor. Ülke basınında ilgi uyandıran transfer öncesi son durum masaya yatırılıyor. Çıkan haberlerde, sarı-lacivertliler ile Jorge Jesus arasında artık ufak detaylar kaldığı vurgulanıyor.



Hem Fenerbahçe'nin 2.'liği garantilemesi bekleniyor hem de Jesus ve ekibinin alacağı maaşlar konusunda görüşmelerin sürdüğü aktarılıyor.









