Jorge Jesus'tan 6 isme kırık not!

Fenerbahçe, Karagümrük karşısında zorlanarak da olsa kazandı ve çok değerli 3 puanı cebine koydu. Ancak Jorge Jesus'un, bu maçta görev verdiği 6 ismin performansından memnun kalmadığı öğrenildi.



Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada Karagümrük deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, çok değerli 3 puanı hanesine yazdırarak zirveyle farkı 6'ya düşürdü. Bu zorlu mücadele kazanılsa da Jorge Jesus'un birçok oyuncunun performansından memnun kalmadığı öğrenildi.



İŞTE SINIFI GEÇEMEYENLER



Maça ilk 11'de başlayan Ezgjan Alioski (67 dakika), Willian Arao (45 dakika), Serdar Dursun (45 dakika), İrfan Can Kahveci (57 dakika) ve Emre Mor (57 dakika) ile sonradan oyuna giren Joao Pedro (45 dakika) sınıfı geçemedi.



"BİR VARLAR, BİR YOKLAR"



Portekizli teknik adamın, bu oyuncuların maç içerisinde istikrarsız olduklarını, "Bir varlar, bir yoklar" sözleriyle dile getirdiği belirtildi.







