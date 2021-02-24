Benfica Teknik Direktörü Jerge Jesus, takımın şampiyonluk yarışından uzak kalması hakkında açıklama yaptı.



66 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Benfica'nın projesine inandığım için buraya geldim. Geçen sene birçok kupa kazandım. Mutlu değilim çünkü şampiyon olmaya geldim. Kovid-19 salgını beni ve planlarımı etkiledi. İnsanlar gerçekleri görmüyor mu?" dedi.



Açıklamalarına devam eden Jorge Jesus "Benfica'dan ayrılmayacağım. Bu kriz nedeniyle kendimi sorumlu hissetmiyorum. Oyuncular ve başkan da suçlu değil. Pandeminin etkilerini yaşıyoruz. İnsanların aşırı eleştirilerinden ve Benfica'ya saldırmalarından bıktım. Bu kulübün şefkate ihtiyacı var. Birçok oyuncumuz Kovid'e yakalandı, takımdan uzak kaldı. İki aydır Kovid ile uğraşıyoruz. Yavaş yavaş toparlanıyoruz ve daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.



Portekiz Ligi'nde lider Sporting Lizbon'un 15 puan gerisinde olan Benfica, perşembe günü Arsenal ile UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda 1-1 kaldıkları maçın rövanşına çıkacak.



