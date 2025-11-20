Jordi Alba: 'Messi, Yamal ile kıyaslanamaz'

Barcelona'nın eski yıldızı Jordi Alba, Katalan ekibi ve Inter Miami'den takım arkadaşı Lionel Messi ile ilgili konuştu.
Messi'nin Camp Nou'da taraftarların önünde onurlandırılmayı hak ettiğini söyleyen İspanyol yıldız, "Messi, onurlandırılmak istiyor ve umarım bu gerçekleşir. Leo, bunu hak ediyor. Herkes bu anı bekliyor. Leo, tarihin en iyisi ve Camp Nou onun enerjisini yeniden hissetmeyi hak ediyor." dedi.
Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı dönemle ilgili konuşan Jordi Alba, "Bu herkes için büyük bir darbe oldu. Sözleşmesini yenileyeceğini düşünmüştük ve ben bunu basından öğrendim! Hak ettiği bir ayrılış şekli değildi." dedi.
Barcelona'nın yeni yıldızı Lamine Yamal'ın, Messi ile kıyaslanması için konuşan Alba, "Yamal fantastik bir oyuncu ama Leo ile onu karşılaştırmak anlamsız. Karşılaştırma yapılamaz." diye konuştu.
