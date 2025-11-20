20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Jordi Alba: "Messi, Yamal ile kıyaslanamaz"

Barcelona'nın eski yıldızı Jordi Alba, Lamine Yamal'ın Lionel Messi ile karşılaştırılamayacağını söyledi.

Barcelona'nın eski yıldızı Jordi Alba, Katalan ekibi ve Inter Miami'den takım arkadaşı Lionel Messi ile ilgili konuştu.

Messi'nin Camp Nou'da taraftarların önünde onurlandırılmayı hak ettiğini söyleyen İspanyol yıldız, "Messi, onurlandırılmak istiyor ve umarım bu gerçekleşir. Leo, bunu hak ediyor. Herkes bu anı bekliyor. Leo, tarihin en iyisi ve Camp Nou onun enerjisini yeniden hissetmeyi hak ediyor." dedi.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı dönemle ilgili konuşan Jordi Alba, "Bu herkes için büyük bir darbe oldu. Sözleşmesini yenileyeceğini düşünmüştük ve ben bunu basından öğrendim! Hak ettiği bir ayrılış şekli değildi." dedi.


Barcelona'nın yeni yıldızı Lamine Yamal'ın, Messi ile kıyaslanması için konuşan Alba, "Yamal fantastik bir oyuncu ama Leo ile onu karşılaştırmak anlamsız. Karşılaştırma yapılamaz." diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
