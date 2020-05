Jordan'ın 'son şutunun' fotoğrafında, görülmemiş bir ayrıntı ortaya çıktı!

"ŞUTUN GİRECEĞİNDEN ÇOK EMİN"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın efsanevi "Last Shot" fotoğrafında, daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntı ortaya çıktı.ESPN'de yayınlanan "Game 6: The Movie", Bulls ve Utah Jazz arasındaki 1998 NBA Finalleri'nin klasikleşmiş 6. maçının yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı ve geçmişten birçok ayrıntıyı ortaya çıkardı. Bunların arasında, Michael Jordan'ın henüz top potaya girmeden çekilen 'Last Shot' fotoğrafında, kalabalık arasındaki bir çocuğungösterdiği, NBA fotoğrafçısı Fernando Medina'nın fotoğrafı da vardı.Fotoğrafta kırmızı tişörtlü bir çocuğun, Jordan'ın Bryon Russell'ı crossover'ı ile avladıktan sonra maçı kazandıran şutunu yollarken,kaldırdığı görülebiliyor:Toni, Dennisve Michael Jordan'ın, havaya yükselen topun yörüngesini takip ettiği görüntü, oldukça görkemli. Jeff Hornacek, Karl Malone ve MJ'i savunan Russell gibi Jazz oyuncuları bile bu birkaç saniye boyunca nefeslerini tutuyor.Resmi fotoğrafçılık eğitimi olmayan bir Küba mültecisi olan Rivera, spor fotoğrafçılığındaki efsanelerden bazıları da dahil olmak üzere, işi en iyilerden bazılarından öğrenmişti: Barry Gossage, Andrew D. Bernstein, Nathaniel Butler ve Walter Iooss.Riverayılında Orlando Magic takım fotoğrafçısı seçilmiş ve 1998 NBA Finalleri'nde çalışarak ve buJordan fotoğrafını çekme fırsatı bulmuştu.Medine bu fotoğrafı binlerce kez görmüş olsa da, bu an için yeni ayrıntılar bulmanın "çılgınca" olduğunu itiraf etti. Ayrıca, Michael Jordan'ın atışı girmeden önce sonucu bilen bu çocuk gibi, kendisi de bazı ayrıntılar fark etmişti.Medine, başka bir taraftarın da, Jordan şutu sokmadan önce sonucu öngördüğünü gösterdi: