Golden State Warriors'ın, Jordan Poole'u göndererek Chris Paul'u almak için Washington Wizards ile anlaşmaya vardığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Warriors'ın bu anlaşmada ayrıca Ryan Rollins'i, 2030'daki ilk 20 korumalı bir ilk tur draft seçimini ve 2027'deki bir ikinci tur seçimini alacağını belirtti.



Wizards, Bradley Beal takasının bir parçası olarak Paul'u Phoenix Suns'tan almayı kabul etmiş, ancak son birkaç günü kendisini üçüncü bir takıma yönlendirmeye çalışarak geçirmişti.



Bu sezon 30.8 milyon dolar maaşı olan Paul'un kontratında, 2024-25 sezonu için garantili olmayan bir 30 milyon dolar alacağı bulunuyor.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Warriors'ın Paul'u serbest bırakmayacağını açıkladı.



Washington bu anlaşmayla birlikte, 2024-2028 yılları arasında kullanabileceği beş adet ikinci tur seçimin yanı sıra, 2030'da da bir tane kullanabileceği bir draft hakkı almış oldu.



Paul, Suns formasıyla geride bıraktığımız sezon oynadığı 59 maçta 13.9 sayı, 8.9 asist, 4.3 ribaund ve 1.5 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Phoenix'te üç yıl forma giyen 38 yaşındaki oyuncu, 2021'de NBA Finallerinde mücadele etmişti.



Poole ise Warriors'ta geçtiğimiz normal sezonda 20.4 sayı, 4.5 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları yakaladı. 23 yaşındaki oyuncu, Ekim ayında 2026-27 sezonuna kadar sürecek olan dört yıllığı 128 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.





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