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Jordan, Kobe ve LeBron'a karşı daha fazla kazanan tek isim: Billups!

Eski NBA yıldızı Chauncey Billups'ın, Michael Jordan, Kobe Bryant ve LeBron James'e karşı daha fazla maç kazanan tek oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA yıldızı Chauncey Billups'ın, Michael Jordan, Kobe Bryant ve LeBron James'e karşı daha fazla maç kazanan tek oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Jordan, Kobe ve LeBron, NBA tarihindeki en dominant oyunculardan üçü olmalarına rağmen, onlar da birkaç maç kaybetmişlerdi.

ESPN'in Stats & Info Twitter hesabı, basketbolseverlere Jordan, Kobe ve LeBron'a karşı playofflar da dahil olmak üzere daha fazla maç kazanan tek oyuncunun ismini sordu:

"Playofflar da dahil olmak üzere, Michael Jordan, Kobe Bryant ve LeBron James'in her birine karşı sadece bir oyuncu daha fazla maç kazandı. Kimdi?"

Detroit Pistons'ın eski yıldızı Billups'ın adının yanıt olarak gelmesi uzun sürmedi. 2004 Finalleri'nde Lakers'ı yendiklerinde dünyayı şok eden Pistons'ın bir parçası olan Billups, bu oyuncuların her birine karşı pozitif bir derece sahibi olan yegane isimdi.

"Ve doğru bir cevabımız var! Billups, bu oyunculara karşı şu serilerle gitti:

Michael Jordan'a karşı 6-4
Kobe Bryant'a karşı 24-21
LeBron James'e karşı 22-17"

San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan cevapları gelmiş olsa da, Duncan, Jordan'a karşı 2-3 derecesine sahipti.

Mr. Big Shot 2014 yılında emekli olmuş ve kariyerinde maç başına 15.2 sayı, 2.9 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakalamış, genel olarak %41.5 isabetle, üçlük çizgisinin gerisinden de %38.7 isabetle oynamıştı.


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