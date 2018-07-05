Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Joffrey Lauvergne, sağlık kontrolünden geçirildi.
Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde önce kan değerlerine bakılan 26 yaşındaki Fransız pivot, daha sonra solunum ve efor testine tabi tutuldu.
İki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek Joffrey Lauvergne, göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi bölümlerinde de muayene edildi.
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Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde önce kan değerlerine bakılan 26 yaşındaki Fransız pivot, daha sonra solunum ve efor testine tabi tutuldu.
İki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek Joffrey Lauvergne, göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi bölümlerinde de muayene edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın