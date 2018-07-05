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Joffrey Lauvergne, sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Joffrey Lauvergne, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA
Joffrey Lauvergne, sağlık kontrolünden geçirildi
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05 Temmuz 2018 12:52
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Joffrey Lauvergne, sağlık kontrolünden geçirildi.

Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde önce kan değerlerine bakılan 26 yaşındaki Fransız pivot, daha sonra solunum ve efor testine tabi tutuldu.

İki sezon sarı-lacivertli formayı giyecek Joffrey Lauvergne, göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi bölümlerinde de muayene edildi.

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