Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'ın, Milwaukee Bucks'a takas edilmeye açık olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Sam Amick, Butler'ın halen Phoenix Suns'a gitmek istediğini iddia etse de, herhangi bir anlaşmanın somutlaşma süreci halen zor bir bulmaca olmayı sürdürüyor.



Amick, Butler'ın kampının Bucks'a takas edilmekle ilgilenmediğini söylediğini bildirmiş olsa da, diğer lig kaynakları yıldız oyuncunun Milwaukee ile bir anlaşmayı göz ardı etmediğini öne sürdü.



Butler'ın temsilcilerinin Memphis Grizzlies'i de listenin dışına ittiği açıklanmış ve şu ana dek buna karşı çıkacak ek bir rapor yayınlanmamıştı.



