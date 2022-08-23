Jesus takımda tuttu, fırtınalar estirdi!

Enner Valencia, geçen sezonun sonuna doğru kulübeye mahkum kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, ligin son haftasındaki Yeni Malatya maçında 2 gol atarak kapanışı yapmış, geleceğini görüşmesi için menajerini İstanbul'a çağırmıştı.



32 yaşındaki oyuncu ayrılığın eşiğine gelse de Jorge Jesus'un, "Mutlaka bizimle kalsın" demesi sonrası takımda tutulmuştu. Portekizli teknik adam, tecrübeli yıldızı tam anlamıyla gol makinesine çevirdi. Valencia, lige Ümraniye filelerini 2 kez havalandırarak başladı. Ekvadorlu hücum oyuncusu, 6-0 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde de 2 gol attı.



Ekvadorlu yıldız, geçen sezonda ligde 25 maçta 7 kez ağları sarsmıştı. Valencia, bu sezon henüz 3 haftada 6 gole ulaştı!



İkiye katladı!



Sezona muhteşem bir başlangıç yapan Enner Valencia'yı Adana Demir savunması da durduramadı. Valencia önce kendisine yapılan penaltıda Ertaç Özbir'i ters köşeye yatırdı, ardından kontratakta ağları havalandırdı. Başarılı oyuncu, ligde sadece 3 haftada 6 gole ulaştı. Krallık yarışında Enner Valencia'ya en yakın isim olan Antalyaspor'lu Haji Wright, onun yarısı kadar yani 3 kez gol sevinci yaşadı.





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