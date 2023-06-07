Jesus'a kupa primi: 500 bin euro

Kariyerinde biri Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi versiyonu olan Copa Libetadores olmak üzere tam 17 kupası bulunan Jorge Jesus geçen sene bugünlerde Sarı-Lacivertliler'e imza atmıştı. Jesus'un, İstanbul'a gelişi adeta bir dünya yıldızının transferi kadar izlenmiş, imza töreni de bir o kadar dikkat çekmişti.
43.7 milyon Euro harcandı
Fenerbahçe uzun süredir istediği lider ruhlu, kazanma odaklı ve kupa alışkanlığı olan bir teknik adama sonunda kavuşmuştu. Beklentiler çok büyüktü, ikna sürecinde yoğun mesailer harcanmış, çok ciddi bütçeler konuşulmuştu.
Kanarya bu sezon tam 43.7 milyon Euro'luk transfer ödemesiyle dikkat çekmiş ona rağmen kurulan kadro kalite olarak ezeli rakiplerinin gerisinde kalmıştı.
Uzun süre yarışı arkada sürdürdü
Jesus'la, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı hedefleyen, Avrupa'da da gidebildiği yere kadar gitme planı olan Kanarya önce son 16'da Sevilla'ya elendi, Avrupa'ya havlu attı. Uzun süre Galatasaray'ın arkasında lig yarışını sürdüren Sarı-Lacivertliler salı günü Aslan'ın, MKE Ankaragücü deplasmanında 4-1 kazanmasıyla şampiyonluğu da ezeli rakibine kaptırmıştı.
Dibe vurdu
Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğu kaptırdığı ezeli rakibi Galatasaray'a son maçta da 3-0 kaybetti. Derbide ortaya koyulan performansla birlikte Fenerbahçe sportif anlamda tam olarak dibe vurdu. Jorge Jesus'un bu karşılaşmada yaptıkları ise yönetim kurulu içinde tartışma yarattı.
Oyuna müdahale etmedi
Portekizli teknik adamın çift forvetle sahaya çıkıp orta sahayı rakibe bırakması, Galatasaray akın akın gelmesine rağmen takımı tek bir atak bile yapamadığı halde oyuna müdahale etmemesi büyük tepki çekti. Jesus, takım 10 kişi kaldıktan sonraki hamleleriyle de taraftarı çıldırttı. Tecrübeli hoca maçın bitiminde ise basın toplantısına çıkmadı, oyuncularını bile beklemeden stadı terk etti.
500 bin Euro primi var
Fanatik'in haberine göre; yaşanan bu olaylar sonrası yöneticilerin bir bölümü, daha fazla Jorge Jesus'la devam edilmemesi yönünde görüş belirtip, "Kupa finaline Jesus'la çıkmak hata olur. Takımla bağlar kopmuş" yorumunda bulundu. Tecrübeli teknik adamın yardımcılarıyla birlikte senelik maliyeti yaklaşık 5 milyon Euro. Fenerbahçe'nin kupayı kazanması halinde Jesus ayrıca 500 bin Euro prime hak kazanacak.
43.7 milyon Euro harcandı
Fenerbahçe uzun süredir istediği lider ruhlu, kazanma odaklı ve kupa alışkanlığı olan bir teknik adama sonunda kavuşmuştu. Beklentiler çok büyüktü, ikna sürecinde yoğun mesailer harcanmış, çok ciddi bütçeler konuşulmuştu.
Kanarya bu sezon tam 43.7 milyon Euro'luk transfer ödemesiyle dikkat çekmiş ona rağmen kurulan kadro kalite olarak ezeli rakiplerinin gerisinde kalmıştı.
Uzun süre yarışı arkada sürdürdü
Jesus'la, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı hedefleyen, Avrupa'da da gidebildiği yere kadar gitme planı olan Kanarya önce son 16'da Sevilla'ya elendi, Avrupa'ya havlu attı. Uzun süre Galatasaray'ın arkasında lig yarışını sürdüren Sarı-Lacivertliler salı günü Aslan'ın, MKE Ankaragücü deplasmanında 4-1 kazanmasıyla şampiyonluğu da ezeli rakibine kaptırmıştı.
Dibe vurdu
Sarı-Lacivertliler, şampiyonluğu kaptırdığı ezeli rakibi Galatasaray'a son maçta da 3-0 kaybetti. Derbide ortaya koyulan performansla birlikte Fenerbahçe sportif anlamda tam olarak dibe vurdu. Jorge Jesus'un bu karşılaşmada yaptıkları ise yönetim kurulu içinde tartışma yarattı.
Oyuna müdahale etmedi
Portekizli teknik adamın çift forvetle sahaya çıkıp orta sahayı rakibe bırakması, Galatasaray akın akın gelmesine rağmen takımı tek bir atak bile yapamadığı halde oyuna müdahale etmemesi büyük tepki çekti. Jesus, takım 10 kişi kaldıktan sonraki hamleleriyle de taraftarı çıldırttı. Tecrübeli hoca maçın bitiminde ise basın toplantısına çıkmadı, oyuncularını bile beklemeden stadı terk etti.
500 bin Euro primi var
Fanatik'in haberine göre; yaşanan bu olaylar sonrası yöneticilerin bir bölümü, daha fazla Jorge Jesus'la devam edilmemesi yönünde görüş belirtip, "Kupa finaline Jesus'la çıkmak hata olur. Takımla bağlar kopmuş" yorumunda bulundu. Tecrübeli teknik adamın yardımcılarıyla birlikte senelik maliyeti yaklaşık 5 milyon Euro. Fenerbahçe'nin kupayı kazanması halinde Jesus ayrıca 500 bin Euro prime hak kazanacak.
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