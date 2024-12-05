Jeremy Doku: 'Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremy, doku şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Premier Lig'deki şampiyonluk yarışına dair yapılan yorumlara karşılık konuşan Doku, "Henüz Aralık ayındayız. Bırakın Premier Lig'de şampiyonluk yarışının bittiğini düşünsünler. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
LİDERİN 9 PUAN GERİSİNDE
Premier Lig'in son 4 sezonunun şampiyonu Manchester City, bu sezon 26 puanla 4. sırada yer alırken, lider Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 15 mücadelede görev alan Belçikalı yıldız, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Premier Lig'deki şampiyonluk yarışına dair yapılan yorumlara karşılık konuşan Doku, "Henüz Aralık ayındayız. Bırakın Premier Lig'de şampiyonluk yarışının bittiğini düşünsünler. Sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
LİDERİN 9 PUAN GERİSİNDE
Premier Lig'in son 4 sezonunun şampiyonu Manchester City, bu sezon 26 puanla 4. sırada yer alırken, lider Liverpool'un 9 puan gerisinde bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 15 mücadelede görev alan Belçikalı yıldız, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.