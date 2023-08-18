Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'e karşı oynadığı maçlardan önce 'Sırp Gribi'ne yakalandığını söyledi.



Jefferson, Embiid'in 2019'dan beri Denver'da Jokic'e karşı maçlara çıkmama sebebinin 'Sırp Gribine' yakalanması olduğunu öne sürerek bu konuya esprili bir yaklaşımda bulundu:



"Buna Sırp Gribi deniyor. Bu çoktan teşhis konulmuş ve birçok çeşidi olan bir hastalık. Eskiden Shaq Gribi, Kobe Gribi ve MJ Gribi gibi daha birçok farklı türü vardı. Şu anda da Sırp gribi var.



Joel, şahsen Jokic'ten kaçtığını düşünmüyorum ama şu andan itibaren ona karşı oynayana dek aksini söylemeye devam edeceğim."



Geçtiğimiz sezon Embiid, Jokic'e karşı tek maçta oynamış ve 47 sayı ile 18 ribaund kaydederek harika bir performans ortaya koymuştu. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda ise Embiid, 5-2 üstün durumda.



