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Jaden McDaniels en az 2 hafta yok

Minnesota Timberwolves, forvet oyuncusu Jaden McDaniels'ın sol ayak bileği burkulması nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves, forvet oyuncusu Jaden McDaniels'ın sol ayak bileği burkulması nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalacağını açıkladı.

McDaniels, geçtiğimiz Pazartesi günü San Antonio Spurs'e karşı oynadığı maçı, alt vücut sakatlığı yüzünden son çeyrekte terk etmişti.

Ekip, doktorların McDaniels'ın bileğini iki hafta içinde yeniden değerlendireceklerini de sözlerine ekledi.

İkinci yılında olan McDaniels, Timberwolves için 67 maçta 9.4 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları ile oynuyor. Wolves, normal sezonun bitimine 12 maç kala 40-30'luk derecesiyle Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.


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