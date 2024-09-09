UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de İtalya, İsrail ile karşılaştı. Macaristan'da oynanan maçı İtalya 2-1'lik skorla kazandı.



İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Davide Frattesi ve 62. dakikada Moise Kean attı. İsrail'in tek golü 90. dakikada Abu Fani'den geldi.



Bu sonucun ardından İtalya, Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. İsrail, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.



İtalya, bir sonraki milli arada Belçika'yı ağırlayacak. İsrail, Fransa ile karşı karşıya gelecek.





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