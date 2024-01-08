İşte haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Salı:
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba:
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
*Süper Lig'de 16. hafta maçları MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Salı:
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba:
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
11 Ocak Perşembe:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
*Süper Lig'de 16. hafta maçları MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası ertelenmişti.
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