İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 24. haftasının maç programını açıkladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Federasyonunun yaptığı paylaşımda Beşiktaş-Trabzonspor maçının 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacağı belirtildi.
Ligin 24. haftası 14 Şubat'taki Adana Demirspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Göztepe'nin BAY geçeceği haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak
İşte 24. haftanın maç programı
Federasyonunun yaptığı paylaşımda Beşiktaş-Trabzonspor maçının 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacağı belirtildi.
Ligin 24. haftası 14 Şubat'taki Adana Demirspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
Göztepe'nin BAY geçeceği haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak
İşte 24. haftanın maç programı