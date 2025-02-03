İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi

Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2025 16:21
Son güncelleme 03 Şubat 2025 16:34
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 24. haftasının maç programını açıkladı.

Federasyonunun yaptığı paylaşımda Beşiktaş-Trabzonspor maçının 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacağı belirtildi.

Ligin 24. haftası 14 Şubat'taki Adana Demirspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

Göztepe'nin BAY geçeceği haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak

İşte 24. haftanın maç programı

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery