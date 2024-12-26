İşte Beşiktaş'ta alternatif planlar!

Beşiktaş'ta iki adayın da teknik direktör için ilk adayı Sergen Yalçın. Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa alternatif planlar da ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İşte Beşiktaş'ta alternatif planlar!
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26 Aralık 2024 08:27
Son güncelleme 26 Aralık 2024 13:21
Beşiktaş'ta başkanlık seçiminin heyecanı devam ederken, yeni teknik direktörün kim olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Adayların bir numaralı tercihi olarak Sergen Yalçın ismi dikkat çekiyor.

ZAMAN KAYBETMEYECEK

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı'nın teknik direktör planını netleştirdiği öğrenildi. Adalı'nın, daha önce takımı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ı ilk sıraya aldığı ve başkan seçilmesi halinde vakit kaybetmeden tecrübeli isimle görüşeceği ifade ediliyor. Adalı'nın, Yalçın ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamayı planladığı ve teknik ekipte Serdar Topraktepe'ye de yer vereceği belirtiliyor.

SERGEN YALÇIN OLMAZSA...

Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanamaması durumunda izleyeceği alternatif planı da şimdiden netleştirmiş durumda. Yalçın ile bir pürüz yaşanması halinde, rotanın yabancı bir teknik direktöre çevrileceği ifade ediliyor.

HÜSEYİN YÜCEL CEPHESİ

Hüseyin Yücel ise Sergen Yalçın ile anlaşamazsa yola yerli bir teknik direktörler devam etmek istiyor.

Yücel, "Sergen Hoca'nın açıklamaları son günlerde sıkça gündeme geldi. Beşiktaş 121 yıllık bir camia, sadece Sergen Hoca'ya kalmadı. Sergen Hoca televizyonlarda sürekli şartlarını sıralıyor, 'Şu oyuncuları göndermek lazım' gibi yorumlarda bulunuyor. Ancak Beşiktaş için farklı planlarımız da var. Seçildiğim takdirde ilk Sergen Yalçın ile görüşüp anlaşmaya çalışacağım. Eğer anlaşamazsak, bir yerli hocayla yola devam etmeyi planlıyorum" dedi.

 

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