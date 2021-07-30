İşte Berkan'ı 'Aslan' yapan o performans

Galatasaray Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.Sarı Kırmızılı ekip, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt'un ardından 7. imzayı Berkan Kutlu'ya attırdı1998 yılında İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, futbolculuk kariyerine bu ülkede Monthey altyapısında başladı. Burada 41 maça çıkan ve 9 gollük performans ortaya koyan Kutlu, 2018 yılında Sion altyapısına transfer edildi. Sion'da alt yaş kategorilerindeki takımlarda 81 maça çıkan Berkan Kutlu, 7 kez fileleri havalandırdı. Sion'da A takımda ise iki kez forma şansı bularak Türkiye serüvenine başladı.2020-2021 sezonu başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu. Alanya'da geçirdiği bir sezon içerisinde gösterdiği iyi performansla dikkat çeken oyuncu, Süper Lig'de 38 maça çıktı ve 3 kez golle buluştu.Uluslararası alanda ay-yıldızlı formayı giymeyi tercih eden 23 yaşındaki futbolcu Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda üç kez sahaya çıktı.Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon başında sessiz sedasız kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Süper Lig'deki ilk sezonunda muhteşem bir performans sergileyerek adından söz ettirdi. Berkan'ın güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro.Berkan Kutlu'nun 2020/21 Süper Lig sezonundaki performansı transferde etkileyici oldu ve çocukluğundan bu yana Galatasaraylı olan Berkan da hayaline kavuştu.Maç: 38Gol: 3Asist: 2Pas %: 87.5Şut pası: 37RCS topla buluşma: 35İsabetli şut: 19Top kapma: 32Pas arası: 29Sahipsiz top kazanma: 155