İşte 1. Lig'de 7 haftalık maç programı

Trendyol 1. Lig'de 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. haftaların maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 haftalık program şöyle:
- 6. hafta
22 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)
23 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Pazar:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)
- 7. hafta
29 Eylül Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Ekim Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)
- 8. hafta
6 Ekim Cuma:
20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)
19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)
8 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
- 9. hafta
21 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Gürsel Aksel)
22 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
- 10. hafta
27 Ekim Cuma:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)
28 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
29 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)
16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)
16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)
- 11. hafta
3 Kasım Cuma:
20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
4 Kasım Cumartesi:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)
5 Kasım Pazar:
13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak)
19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye İlçe)
- 12. hafta
10 Kasım Cuma:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)
19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Kasım Pazar:
13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 haftalık program şöyle:
- 6. hafta
22 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)
23 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Pazar:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)
- 7. hafta
29 Eylül Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Ekim Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)
- 8. hafta
6 Ekim Cuma:
20.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
7 Ekim Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor (Mümin Özkasap)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)
19.00 Eyüpspor-Bodrum FK (Eyüp)
8 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
16.00 Adanaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)
19.00 Altay-Ümraniyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
- 9. hafta
21 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Gürsel Aksel)
22 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)
- 10. hafta
27 Ekim Cuma:
20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Bitexen Giresunspor (11 Nisan)
28 Ekim Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Göztepe (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Erzurumspor FK (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
29 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK (Mümin Özkasap)
16.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Yeni Adana)
16.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eyüpspor-Teksüt Bandırmaspor (Eyüp)
- 11. hafta
3 Kasım Cuma:
20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
4 Kasım Cumartesi:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)
19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)
5 Kasım Pazar:
13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak)
19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye İlçe)
- 12. hafta
10 Kasım Cuma:
20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
11 Kasım Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)
19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)
12 Kasım Pazar:
13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)